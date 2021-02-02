شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات معرض هندسة النظم والحاسبات بالأزهر Az-Sencs.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مبادرة Az-Sencs والمسئولة عن تنظيم معرض هندسة النظم والحاسبات جامعة الأزهر عن إقامة ايڤينت brain Cafe، ويقام الايفينت أون لاين على تطبيق نظرًا لجائحة كورونا، وذلك على مدار أربعة أيام على الصفحة الرسمية للمبادرة ( فيسبوك) بدءً من اليوم.

ويُقدم الايفينت مجموعة من الورش في أكثر من مجال، والتي تركز على المهارات الأكثر احتياجا في القرن الحالي مثل: Web, Android, Robotics, Marketing, CV writing, Machine learning, Embadded Systems, Business development. يأتي ذلك ضمن ختام منتصف الموسم الحادي عشر على التوالي. حيث بدأت فعاليات الموسم الحادي عشر بافتتاح خاص بالمبادرة، مع عقد الكثير من الدورات التدريبية المجانية في مختلف المجالات مثل: Graphic, network, security, Android, montage, Embadded, Arduino, Java, control, web, paython. وذلك بحضور رئيس قسم هندسة النظم والحاسبات بجامعة الأزهر، وعميد كلية التربية بجامعة الأزهر، والعديد من طلاب وطالبات جامعة الأزهر وغيرها من الجامعات.

يذكر أنه انطلق معرض هندسة النظم والحاسبات قبل عشر سنوات، وبدأت فكرته بمسابقة صغيرة بين طلاب قسم هندسة النظم والحاسبات بكلية الهندسة جامعة الأزهر في مادة data structure والتي تم تطويرها لاحقًا إلى مسابقة كبيرة تضم جميع تخصصات قسم هندسة النظم والحاسبات ونتاجًا لهذا النجاح أُنشأ فريق معرض هندسة النظم والحاسبات.

ويعد معرض هندسة النظم والحاسبات، مبادرة لتبادل المعلومات والأفكار يتبعها التطبيق لتقليل الفجوات بين الجانب العملي والنظري في تخصصات قسم هندسة النظم والحاسبات عن طريق تقديم ورش مجانية للطلاب تؤهلهم لإتمام مشروع كامل في المسار العلمي والعملي.