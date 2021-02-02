شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة مائية في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غطت الشبورة المائية، مختلف مدن محافظة شمال سيناء، خاصة على الطرق الرئيسية في مدن العريش وبئر العبدوالحسنة ونخل بوسط سيناء.

وطالبت الإدارة العامة لمرور شمال سيناء المواطنين من أصحاب السيارات بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بالسرعة القانونية وترك مسافة آمنة بين السيارات على مختلف طرق المحافظة، ومنع التوقف على الطريق واستخدام الأضواء الكاشفة وآلات التنبيه على فترات.

بدورها، أعلنت محافظة شمال سيناء عن رفع درجة الاستعداد بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لشبورة مائية صباحا على أنحاء الجمهورية، كما تكون الرياح معتدلة على كافة المحافظات .