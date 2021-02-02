شكرا لقرائتكم خبر عن الشروط الأساسية للترشح لوظيفتى رئيس الجامعة وعميد الكلية × 7 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، قرار وزير التعليم العالى رقم 293 لسنة 2021 بتاريخ 27 يناير 20121، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط ومعايير المفاضلة.

وفيما يلى يرصد ”الخليج 365” شروط الترشح لوظيفتى رئيس الجامعة أو عميد الكيلة:-

1- أن يكون المتقدم للترشح من الأساتذة العاملين بإحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، على أن يكون شغل وظيفة أستاذ لمدة 5 سنوات وعلى رأس عمله بالجامعة لمدة سنتين على الأقل للترشح لوظيفة رئيس الجامعة.

2- أن يكون أستاذا عاملا بالكلية أو المعهد وعلى رأس عمله بالجامعة لمدة سنة على الأقل حال الترشح للعمادة.

3- يجب إلا يكون المرشح قد سبق له شغل الوظيفة المتقدم لها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر.

4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5- ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى إلا اذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبة من قبل السلطة المختصة.

6- ألا يكون المرشح متوليا لأى منصب حزبى وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.

7- حضور المرشح للدورة التدريبية التي تعقد بإحدى الجهات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات للتأهيل لشغل الوظيفة.