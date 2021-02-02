شكرا لقرائتكم خبر عن 40 مرشحا يتنافسون اليوم بانتخابات النقابتين الفرعيتين للبيطريين بالقاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد النقابة العامة للأطباء،اليوم الثلاثاء، 2 فبراير 2021، انتخابات النقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة لعام 2020/2021، من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء، وذلك بمبنى اتحاد نقابات المهن الطبية بجاردن سيتى، وذلك تحت إشراف قضائى كامل، وطالبت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات كافة أعضاء الجمعية العمومية اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال المشاركة بالانتخابات.

وأعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات النقابتين الفرعيتين للأطباء البيطريين بالقاهرة والجيزة لعام 2020/2021، برئاسة الدكتور عبد العزيز الجوهرى، وعضوية كل من: الدكتور أيمن حلمى، الدكتور الحسينى، الدكتور محمد مبروك، الدكتور أحمد البندارى، الكشوف النهائية لأسماء الأطباء البيطريين المرشحين بانتخابات النقابتين الفرعيتين.

وأوضحت الكشوف النهائية ترشح 10 أطباء بيطريين على مقعد رئيس النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالقاهرة، و12 طبيبا بيطريا على مقعد عضوية النقابة الفرعية بالقاهرة فوق 15 عاما، و6 أطباء بيطريين مرشحين لعضوية النقابة الفرعية بالقاهرة تحت سن 15 عاما.

أما فى النقابة الفرعية للأطباء البيطريين فى الجيزة، فقد أشارت الكشوف النهائية إلى ترشح طبيبين بيطريين على مقعد رئيس النقابة الفرعية، و6 أطباء بيطريين لعضوية النقابة الفرعية فوق سن 15 عام، و4 أطباء بيطريين لعضوية النقابة الفرعية تحت سن 15 عاما.

وقال الدكتور عبد العزيز الجوهرى، رئيس اللجنة العليا لانتخابات الأطباء البيطريين بالقاهرة والجيزة، إن اللجنة سلمت كل مرشح فى الفرعيتين "سي دى" خاص بأعضاء الجمعيتين العموميتين بالمحافظتين، وتم إطلاعهم على اجراءات عمليات التصويت، مشيرا إلى أنه سيتم عمل 10 لجان، موزعين على 6 للقاهرة، و4 للجيزة، ولعدم إفساد العملية الانتخابية، تم تمييز كل ورقة انتخابية من خلال الألوان، حيث تم اختيار اللون الأصفر لمقعد النقيب، واللون الأزرق فوق السن، واللون الأبيض لتحت السن.

وأشار رئيس اللجنة العليا لانتخابات القاهرة والجيزة، إلى أنه تم التأكيد على ضرورة إلتزام الناخبين باختيار مرشح واحد على مقعد النقيب، و2 فوق السن، و2 تحت السن، مشيرا إلى أن حوالى 90% من المرشحين بالفرعيتين شاركوا فى الاجتماع.

ولفت الدكتور أحمد البندارى، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إلى أن اللجنة إلتزاما بقانون النقابة نشرت أسماء كافة المرشحين على مقاعد النقابتين الفرعيتين فى جريدتين رسميتين، مؤكدا أن كافة إجراءات العملية الانتخابية ستتم تحت إشرف قضائى، مطالبا كافة الأطباء البيطريين بالالتزام بالاجراءات الاحترازية خلال مشاركتهم فى التصويت بالانتخابات حفاظا على سلامتهم.