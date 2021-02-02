شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «إهناسيا»: صيانة وتركيب 135 كشاف بشوارع المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نشأت معبد، رئيس مركز ومدينة إهناسيا ببني سويف، إنه تم رفع كفاءة الإنارة العامة بشوارع المدينة الرئيسية والطرق العامة وشوارع القرى.

وأشار إلى أنه تم صيانة وتركيب 135 كشافا بمناطق ترعة شرهي ومنطقة تقسيم عبدالحسيب وقرية معصرة نعسان وعزبة بهنساوي، لافتا الى قيام قسم الإشغالات بالوحدة بإزالة كشك مخالف على أملاك الوحدة المحليه بإهناسيا.

واضاف أنه تم رفع 140 طن من القمامة من مختلف المناطق المتفرقة بالمدينة، حيث تم رفع 80 طنا من كميات القمامة، ورفع 60 طنا من قرى قاي والعواونة والنائبة وبراوة وننا، كما تم تمهيد طريق العواونة/ إهناسيا ومدخل وطريق وسط البلد لقرية سدمنت الجبل.