شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: إنشاء بيارات لتجفيف مياه الأمطار بشوارع المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور محمد غنيم، محافظ بنى سويف، اللواء وليد البيلى، رئيس مركز ومدينة بنى سويف، بمتابعة إنشاء بيارات تجفيف مياه الأمطار بشارع 17 وشارع 19 من حي بني سويف الجديدة، لمواجهة حالات الطقس المحتملة، كما امر بمتابعة حالات التعد على الأراض الزراعية بمجلس قروى شريف باشا بالمركز.

وقال رئيس المدينة إنه تم انشاء عدد من البيارات في عدد من شوارع مدينة بنى سويف الجديدة لنكون على استعداد لمواجهة الامطار في حالة سقوطها، مشيرا إلى انه تم تكثيف حملات النظافة اليومية ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية للحفاظ على المستوى الحضارى للمدينة تماشيا مع أعمال التنمية الجاري في مختلف القطاعات، حيث تم نظافة ورفع القمامة والأتربة من محيط المصالح الحكومية والمدارس والجامعة والمستشفيات ودور العبادة وشوارع حي مقبل الجديد وسعد زغلول وجزء من شارع عبدالسلام عارف وصلاح سالم وطريق الفيوم القديم وطريق السادات، فضلاً عن جمع المخلفات المنزلية بمناطق متفرقة من الأحياء الشعبية والعمارات السكنية داخل نطاق المدينة.

وأوضح رئيس المدينة أنه تم متابعة قيام مجلس قروي شريف باشا بتنفيذ قرار الإزالة في المهد لحالة بناء بالمخالفة للتعدي على زراعية بزمام قرية رياض باشا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما يتم مراجعة تراخيص المباني تحت الإنشاء لضبط التعديات في المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مع تطبيق التكليفات بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين لسرعة إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفق اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.

ولفت إلى قيام المجالس القروية برفع المخلفات وصيانة الكهرباء وتطوير المداخل وإنهاء الأعمال المكلفة بها حيث قامت الوحدة المحلية لقرية شريف باشا بصيانة كشافات الإنارة بقرية رياض باشا، كما قامت الوحدة المحلية لقريتي بياض العرب وباروط بالانتهاء من أعمال المتغيرات المكانية الجديدة وتسوية شوارع ومدخل قرية باروط، وصيانة الأعمدة الكهربائية بالمدخل الرئيسي لقرية بياض وطريق بنى سليمان/ سنور الصحراوي وكذلك نفذت قرية بيلفيا القيام بمراجعة صيانة وتركيب كشافات طريق الدوالطة/بيلفيا.