شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة روسية بالإجراءات الصحية فى مطار الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك القنصل الروسى العام بالغردقة، فيكتور فوروبايف، فى أعمال مراجعة إجراءات التأمين والسلامة التى يقوم بها وفد من خبراء الأمن والطيران الروس لمطار الغردقة الدولى منذ الخميس الماضى، فيما تابع قيادات وزارة الطيران المدنى والشركة المصرية للمطارات أعمال اللجنة الروسية، ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع مشترك غدًا مع مسؤولى المطار ومختلف الأجهزة قبل انتهاء أعمال المراجعة ومغادرة الغردقة إلى روسيا.

وأشاد أعضاء اللجنة الروس بإجراءات الحجر الصحى المتخذة بالمطار لمواجهة انتشار كورونا، والتأكد من وجود شهادة سلبى كورونا للقادمين وإجراء فحص لمن لا يحمل هذه الشهادة، وشهدت الإجراءات معاينة الكاميرات الحرارية الخاصة بفحص درجات حرارة الركاب، فيما طالب أعضاء اللجنة الروسية بالالتزام ببنود البروتوكول الموقع مع إدارة المطار منذ 4 سنوات، وتوفير مختلف الأجهزة الواردة ببنود البروتوكول حتي يتم استئناف الرحلات الجوية الشارتر.