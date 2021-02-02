شكرا لقرائتكم خبر عن آداب القاهرة تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول 21 فبراير بنظام "البابل شيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، إن الكلية اعتمدت امتحانات الفصل الدراسى الأول لتبدأ يوم 21 فبراير لامتحان طلاب الدراسات العليا وطلاب برامج الساعات المعتمدة، على أن يبدأ طلاب الليسانس الامتحانات فى 1 مارس.

وأضاف الدكتور شريف شاهين فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه وفقا لقرارات مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت ، فإن مدة الامتحانات تستمر لمدة شهر فقط، موضحا أن اخر أيام الامتحانات بالكلية سيكون 18 مارس .

وتابع القائم بأعمال عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، أن الكلية ستطبق نظام " البابل شيت" بالامتحانات على أن يكون حضوريا مؤكدا تطبق كافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا خلال الامتحانات وفق منظومة ضوابط محددة لتقليل الاعداد ومنع انتشار العدوى.

وذكر الدكتور شريف شاهين فى تصريحاته، أنه سيتم تصحيح نماذج الإجابة على امتحانات الفصل الدراسى الأول فى نفس يوم امتحان المادة وذلك لانجاز أعمال التصحيح وإعلان النتائج سريعا للطلاب.