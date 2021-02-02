شكرا لقرائتكم خبر عن رواق القراءات بالجامع الأزهر يستعد لاستكمال الدراسة إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على حبيب الله، منسق رواق الإعلام والنشر بالجامع الأزهر، إن الجامع الأزهر وضع على عاتقه نشر العلوم الشرعية بمختلف فنونها وفق المنهج الوسطى الأزهرى، ما جعله يسعى للعمل على استكمال الدراسة باستخدام جميع الوسائل التكنولوجية في نشر العلم، خاصة بعد توقف الدراسة المباشرة للوقاية من فيروس « كورونا » في ظل الموجة الثانية ؛ ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير التي تتخذها الدولة للحد من انتشاره، ليشهد رواق القراءات وتجويد القرآن استكمال الدراسة به عبر تطبيق « تيمز » ، وذلك بعد انتظام سير الدراسة إلكترونيا في كل من رواق العلوم الشرعية، ورواق القرآن الكريم داخل الجامع وخارجه.

مضيفا : يقوم رواق القراءات الذي يضم أكثر من 600 دارس على ثلاثة مستويات الإفراد، القراءات الصغرى والمتعلقة بالقراءات السبع والعشر الكبرى، وتهدف دراسة القراءات التوسعة على الأمة وتيسير حفظ القرآن الكريم ونطقه بلغات ولهجات وتعين الدارس على سهولة الحفظ ، فمن شق عليه حرف قرأ بالحرف الآخر ، وفي الوقت نفسه تظهر الجانب البلاغی والإعجازی في لغة القرآن العظيم من خلال علم القراءات .

من جهته، أوضح الشيخ محمود عبدالجواد، المشرف على برنامج شرح كتب التراث بالجامع الأزهر ، أن الجامع الأزهر يسعى لاستكمال برنامج شرح كتب التراث إلكترونية ؛ من خلال بث مباشر لمحاضرات كبار علماء الأزهر الشريف على قناة الجامع بـ « يوتيوب » وصفحته الرسمية بفيس بوك » كنوع من المحافظة على بث العلم الشرعی بشكل إلكتروني ، وبشكل يومي ، ومن أبرز العلماء الذين ستبث محاضراتهم الدكتور أحمد طه الريان ، والدكتور فتحي عثمان الفقى ، لافتا إلى أن الجامع يسعى لاستكمال شرح كتب التراث إلكترونية ، حيث إنه يسعى بالتواصل مع جميع ا العلماء القائمين على شرح الكتب ممن كانت لهم محاضرات بالجامع الأزهر إحدى المنصات الفكرية المعتدلة .