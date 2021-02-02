شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة خلال النصف الثاني من فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، إن مصر كانت من أولى الدول الأفريقية حصولا على لقاح فيروس «كورونا».

وأشار مجاهد- خلال مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز» مساء اليوم الاثنين- إلى أن وزارة الصحة بدأت في تطعيم الأطقم الطبية، لأنهم خط الدفاع الأول لفيروس «كورونا»، مؤكدا أن جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية حصلوا على حصتهم من اللقاح.

وأوضح مجاهد أن وزارة الصحة مستمرة في إعطاء اللقاح للأطقم الطبية العاملين في مستشفيات العزل في حوالي 360 مستشفى على مستوى المحافظات .

وقال مجاهد إنه خلال النصف الثاني من شهر فبراير الجاري سيتم البدء في تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة خاصة الفشل الكلوي وكبار السن، مضيفا أن وزارة الصحة ستفتح الموقع الإلكتروني للمواطنين لبدء التسجيل، وسيتم إعطاء اللقاح طبقا لترتيب الأولويات.

وأوضح أن هناك جدولا زمنيا يتم تحديثه بشكل يومي، مؤكدا أننا سنشهد انفراجة لدفعات عديدة من اللقاحات متنوعة المصادر، بداية منتصف فبراير حتى شهر يونيو القادم سوف يكون لدينا كميات كبيرة من اللقاحات.