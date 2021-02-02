شكرا لقرائتكم خبر عن استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي وموعد قطع الحرارة لعدم السداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستطيع الآن الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي حتى يوم 14 فبراير من خلال موقع الشركة على شبكة الانترنت أو من خلال الاتصال برقم دليل التليفونات 19777 من أى تليفون أرضى لمعرفة قيمة فاتورة شهر يناير.

وحددت الشركة المصرية للاتصالات WE يوم 15 فبراير 2021 لمنع العميل من الاتصال واعتبار يوم 14 فبراير هو آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الارضى ولكن يظل من حق العملاء غير المسددين للفاتورة استقبال المكالمات فقط لمدة شهر السماح.

وتبدأ الشركة المصرية للاتصالات في تحويل الخدمة إلى نظام الاستقبال فقط اعتبارًا من يوم 15 فبراير 2021 ويستمر السماح للعملاء غير المسددين للفاتورة باستقبال المكالمات حتى يوم 14 مارس 2021 وتقوم الشركة بقطع الحرارة مع فرض غرامة تأخير بسبب عدم السداد.

يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الآن بالدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات وادخال رقم التليفون وكود المحافظة والضغط على الزر لعرض قيمة الفاتورة من خلال الدخول على الرابط التالي مباشرة هــنـــــــــــــــا.

مراكز الشركة المصرية للاتصالات السنترالات التابعة للشركة المصرية للاتصالات.

الدفع من خلال موقع الشركة من خلال الضغط على رابط الاستعلام عن الفاتورة الموضح سابقًا. باستخدام خدمة فورى. عن طريق خدمة خدماتي. من خلال مكاتب البريد. بواسطة ماكينات الصراف الآلي لبنكي التجاري الدولي والأهلي المصري. عن طريق فودافون كاش.