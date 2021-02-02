شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بواشنطن تعقد جلسة افتراضية مع مساعدي الكونجرس حول «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت السفارة المصرية في واشنطن، الاثنين، جلسة افتراضية موسعة لمساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي من مجلسي النواب والشيوخ حول «سد النهضة».

واستعرض السفير معتز زهران، سفير مصر بواشنطن، خلال افتتاحه للجلسة، الموقف المصرى من مفاوضات «سد النهضة» والتأثير السلبي له على الأمن المائى لكل من مصر والسودان.

وأوضح السفير جهود مصر الحثيثة للتوصل لاتفاق شامل حول ملء وتشغيل السد، منبها إلى التداعيات السلبية للسد على مصر في ظل افتقاد الجانب الإثيوبي للرغبة السياسية، مؤكدا أهمية التوصل لاتفاق ملزم قانوناً بين الأطراف المعنية وعدم اتخاذ أي طرف إجراءات أحادية.

وشدد زهران على أن مصر ليست ضد حق إثيوبيا في التنمية، شريطة ألا تؤثر تطلعاتها التنموية على المصالح المصرية وأمنها المائي، مشيرا إلى أن الجلسة تهدف إلى تقديم شرح دقيق لأعضاء الكونجرس لموقف مصر من المفاوضات وتطوراتها.

وقدم أعضاء الفريق التفاوضي المصري خلال مداخلاتهم من القاهرة عرضاً متكاملاً عن سير المفاوضات والجهود التي بذلتها مصر للتوصل لاتفاق، وتناولوا بشكل تفصيلي على المستوى الفني التداعيات الوخيمة للسد على الأمن المائي وتغير المناخ والأوضاع البيئية.

شارك في الجلسة عدد كبير من مساعدي أعضاء الكونجرس بلجان الشؤون الخارجية والخدمات العسكرية والاعتمادات من مجلسي النواب والشيوخ، فضلاً عن عدد من المتخصصين في الشؤون الأفريقية باللجنة الفرعية لأفريقيا.

تجدر الاشارة إلى أن هذه الجلسة تأتى في إطار سلسلة من الجلسات الافتراضية التي تنظمها السفارة لمساعدي أعضاء الكونجرس، مع بدء دورته الـ117، حول القضايا الاقليمية ذات الأولوية بالنسبة للأمن القومى المصري، فضلاً عن استعراض التطورات المشجعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر.