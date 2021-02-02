شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تكشف طريقة إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، أن إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بالنسبة لكليات الجامعة سيكون خلال أيام، لافتا إلى أن بدء تسكين الطلاب فى المدن الجامعية يبدأ يوم 17 فبراير.

وكشف الدكتور محمود علم الدين فى تصريح لـ" الخليج 365"، أن إعلان الجداول سيكون أون لاين على موقع الكليات بالإضافة إلى صفحات الكلية على مواقع التواصل الاجتماعى، وإرسال رسائل للطلاب على جروبات الأقسام والكليات، خاصة وأن هناك تفاعل مسبق بين الطلاب والأساتذة خلال الفترة الماضية واستكمال الدراسة أون لاين، وكذلك تعليقها فى الكليات وذلك لإعلام الطلاب بمواعيد الامتحانات.

وكان مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، عقد جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة والمستشارين، لمناقشة إجراءات وضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 -2021 وعدد من الموضوعات الأخرى.

واستعرض مجلس جامعة القاهرة، إجراءات وضوابط عملية امتحانات الفصل الدراسي الأول التي تنطلق بكليات الجامعة اعتبارًا من 20 فبراير 2021، طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بعقد الامتحانات، ويؤديها الطلاب بمرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتوفير قاعات كبيرة لتستوعب أعداد الطلاب وبما يحقق التباعد الاجتماعى الآمن، مع توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات، وإعداد اللجان للطلاب من ذوى القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعى.