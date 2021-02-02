شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة وزارة الرى لتبطين الترع فى قرى ونجوع محافظة أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى وزارة الموارد المائية والرى، للانتهاء من تنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع فى موعده، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية حيث يعد بمثابة "نقلة حضارية" تسعى إليها الحكومة في قرى ونجوع مصر لتطوير شبكة الترع والمصارف فيها ونقلها إلى شكل حضاري، يساعد على تحسين البيئة والحد من التلوث وصولًا إلى مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في تلك المناطق المحرومة .

وهناك أهمية كبيرة لتبطين الترع والمصارف وهى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه وحل مشاكل المزارعين بالقرى والنجوع.

وفى التقرير التالى نرصد خطة وزارة الرى الخاصة بمشروع تبطين الترع فى المرحلتين الأولى والثانية بمحافظة أسيوط.

1- المرحلة الأولى من المشروع تتضمن تبطين وتأهيل الترع بأطوال 194 كيلو.

2- التكلفة الاجمالية تبلغ 600 مليون جنيه.

3- سيتم تبطين 35 ترعة بقرى ومراكز المحافظة .

4- خطة المرحلة الثانية من المشروع تستهدف تبطين الترع بأطوال 850 كيلو.

5- تكلفة المرحلة الثانية تصل إلى 2,5 مليار جنيه.

6- تبدأ المرحلة الثانية من يونيو 2022 وتنتهي فى 2025 لمدة 3 سنوات .