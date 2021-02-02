نقيب المحامين عن أحداث مطروح: هناك عصابات لسرقة الأراضي ينتمون اسمًا للمحاماة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

وجّه نقيب المحامين رجائي عطية، عددًا من الرسائل اليوم الاثنين، حول عدة موضوعات للجمعية العمومية، بينها انتخابات النقابات الفرعية، وأحداث مطروح.

وعن أحداث مطروح، قال النقيب المحامين، إنه يجب التعامل مع الحدث كقانونيين، والنيابة العامة تحقق ولم ينسب أحد إليها أنها قصرت في تحقيقها، مشيرًا إلى أنه أٌبلغ بأنها أمرت بإحالة المحامي المصاب إلى الطب العسكري ثم إلى الطب الشرعي، وأنها استدعت المشكو في حقهم والتحقيق جاري.

وتابع: "بمنتهى الوضوح هناك عصابات سرقة أراضي تحرر توكيلات مزورة وتضبط وتحال إلى النيابة للتحقيق وإلى المحاكم للمحاكمة، وبعضهم للأسف ينتمون اسمًا للمحاماة، فهل مهمة نقابة المحامين أو النقيب أن تؤازره أم تنتظر التحقيق لترى هل الحق في جانبه أم الحق ضده، وإذا كان ضده فواجب نقابة المحامين أن تحاسبه وتحيله إلى المحاكمة التأديبية، لأن ليست مهمة المحاماة التزوير، أو الاستيلاء على أراضي الغير بالتزوير".

وصرح نقيب المحامين، بأن هناك أناس تحب المزايدة، وتقول: "اللي يقرب من محامي هقطع يده"، وهذا كلام سهل أن يقال، ولكن هناك أشخاص حديثها هو الفعل والسلوك والشعور بالمسئولية والوقار، مؤكدًا أنه لم يتخل عن قضية لأي محامي أو محامية وينهض بها بما يراه وطبقًا للمنطق والوقار، فالمسألة ليست مزايدة انتخابية.

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