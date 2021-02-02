شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق برنامج «أهل مصر» بمشاركة 100 شاب بمركز الداخلة في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، عن انطلاق برنامج «أهل مصر» التابع للبرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية بمركز الداخلة، والذي يستمر على مدار 3 أيام بمشاركة 100 شاب وفتاة.

وأكد بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، أن البرنامج يشمل محاضرات في التنمية البشرية واسراتيجيات الامن القومى للشباب المشاركين، من بينهم عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويهدف إلى تأهيل الكوادر الشبابية وصقل مهاراته والتوعية بالتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري وخلق جيل واعي بمشكلات مجتمعه.