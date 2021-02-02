شكرا لقرائتكم خبر عن رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2021 لجميع المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنتشر على مستوى الجمهوية 9 شركات لتوزيع الكهرباء ويمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بكل سهولة بالدخول على موقع الشركة الخاصة التابع لها سكنك لمعرفة قيمة الفاتورة والاستهلاك.

وفيما يلي جميع شركات توزيع الكهرباء ورابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لكل شركة :

1- الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في شركة شمال القاهرة : اضغط هنا



2 - الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في شركة جنوب القاهرة : اضغط هنا



3 - الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في شركة الإسكندرية : اضغط هنا



4 - الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في شركة مصر العليا : اضغط هنا



5- الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في شركة مصر الوسطى : اضغط هنا

6- الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في شركة القناة : اضغط هنا

7 - الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في شركة البحيرة : اضغط هنا

8 - الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في شركة شمال الدلتا : اضغط هنا



9 - الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في شركة جنوب الدلتا : اضغط هنا