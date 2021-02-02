شكرا لقرائتكم خبر عن بالاسماء: أسوان يتعاقد مع 14 لاعبًا خلال إنتقالات يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن نادى أسوان عن التعاقد مع 14 لاعبا خلال إنتقالات يناير والتي شملت التعاقد مع كل من، اللاعبين: السيد فريد، مساك نادى سموحة، أحمد صبحى ظهير أيمن الجونة، محمد أسامة بيومى ظهير أيمن الزمالك، تجديد التعاقد مع الحسينى سمير ظهير أيسر، أسوان، إيمانويل إيجبتور وسط مدافع غزل المحلة، عبدالعزيز موسى وسط مدافع المقاولون.

كما تعاقد الفريق مع ،محمد جمال تريكة صانع ألعاب أف سى مصر، أشرف رمضان وسط مهاجم مصر المقاصة، أحمد الألفى- وسط مهاجم الإتحاد، فادى طلعت وسط مهاجم الجونة، صلاح يحيى مهاجم بيراميدز، عمرو رضا مهاجم الشارقة الأماراتى، حمزة عبدالله مهاجم سيراميكا، وتجديد التعاقد مع أحمد عبدالظاهر مهاجم أسوان