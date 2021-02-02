شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة دمنهور تعلن موقفها من إجراء الامتحانات «أون لاين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت جامعة دمنهور في محافظة البحيرة، أن الامتحانات ستُعقد في موعدها الرسمي، ونفى الدكتور محمد داود، المتحدث الرسمي باسم الجامعة، إنه لا صحة تمامًا لما يتداوله البعض على صفحات التواصل الاجتماعي من عقد الامتحانات عن بعد عبر شبكة الإنترنت.

وأشار داود إلى أن الجامعة ملتزمة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات بأن تتم امتحانات الفصل الدراسي الاول في موعدها عقب انتهاء إجازة نصف العام الدراسي بنظام الحضور مع تطبيق الاجراءات الوقائية اللازمة.

وأكد داود أن كليات الجامعة ستعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال أيام قليلة، وفقًا لقرار المجلس الأعلي للجامعات وأيضًا قرار مجلس الجامعة الأخير بهذا الشأن، موضحا أن الجامعة بدأت في تعقيم وتطهير المدرجات القاعات الدراسية، تمهيدًا لاتمام الامتحانات وتطبيق كل الإجراءات والوقائية اللازمة لمنع الإصابة بفيروس «كورونا».

وأضاف داود أن الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، أعلن عن اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة للمخالفين للإجراءات الاحترازية والمتقاعسين عن تنفيذها.