شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد طلاب أسوان يقدم مقترحات للترويج السياحي ودعم التطوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اتحاد طلاب المديرية للمرحلتين الإعدادية والثانوية.

واستعرض الطلاب أفكارهم ومقترحاتهم، التي دارت حول دور الاتحادات الطلابية في دعم مشروعات التطوير بالمحافظة مثل تعديل سلوك الأفراد للحفاظ على المظهر الحضارى لبوابة مصر الجنوبية ومقترحات حول الترويج للسياحة بأسوان مثل القيام ببعض أعمال الدعاية والإعلان بشكل جديد ومختلف تجذب السياح لمدينة أسوان.

ثم استعرض الاتحاد مقترحاتهم حول توعية أولياء الأمور بمخاطر الأمية سواء أمية القراءة والكتابة أو الأمية التكنولوجية وخطتهم لتنفيذ هذا المقترح.

وأبدى الاتحاد رغبته بدعوتهم للحضور والمشاركة في الاجتماعات الرسمية للمحافظة لعرض آراءهم وأفكارهم باعتبارهم الفئة الممثلة لطلاب أسوان.

كما أبدى أعضاء الاتحاد استعدادهم للتعاون مع الجهات التنفيذية في مختلف المدن والأحياء والقرى، عن طريق تنشيط وتشجيع أعمال التطوع بين الطلاب من خلال معسكرات الخدمة العامة مثل التشجير والدهانات والجداريات.

وبنهاية اللقاء، أكد وكيل الوزارة دعمه الكامل لهم واستعداد المديرية لمساعدتهم وتذليل العقبات أمامهم، مؤكدًا كذلك أنه سيعمل على تنظيم لقاء بينهم وبين محافظ أسوان، لعرض أفكارهم ومقترحاتهم.