شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تحدد حزمة توصيات لمزارع العنب لزيادة الإنتاج والصادرات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حزمة من الإجراءات والتوصيات الارشادية، لمزارع العنب، وهى التوصيات الفنية الشهرية لشهر فبراير الجارى، حول طرق الرى والتسميد ومكافحة امراض المحصول لزيادة انتاج المحصول سواء المعروض في الأسواق او الصادرات الى الخارج .

وأكد تقرير المحاصيل الزراعية، أن من أهم العمليات والممارسات الجيدة لمتابعة مزارع العنب لزيادة الإنتاج وتجنب أمراض المحصول وهى كالآتى:

- يجب على مزراعى العنب الاستمرار في إجراء التقليم الشتوي للأصناف المبكرة بالنضج .

- شد الأسلاك في المزارع المرباة علي أسلاك .

وعن طرق التسميد في الري بالتنقيط لمحصول العنب .

-يجب على مزراعى العنب الرية الأولى: 2كجم سلفات النشادر + 1 كجم سلفات ماغنسيوم للفدان

- الرية الثانية: 2 لتر حامض نيتريك للفدان + 2 لتر حامض كبريتك للفدان

-الرية الثالثة: 3 كجم بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان

- الرية الرابعة: 2 كجم نترات كالسيوم للفدان

وعن برنامج الري لمحصول العنب لزيادة الإنتاج .. كالاتى.

يجب على مزراعى العنب خلال شهر فبراير أن يتم تقسيم الري 3 دفعات في الأسبوع بمعدل 1 ساعة للرية على أن يكون الري بدون تسميد 30 دقيقة يليها 20 دقيقة ري بتسميد و بعدها 10 دقائق ري غسيل للشبكة من التسميد.

وعن برنامج المكافحة لمحصول العنب خلال الشهر الجارى:

-يجب على المزارعين مكافحة المن و التربس و الحشرات القشرية و البق الدقيقي بالمبيد الحشري المناسب.

- مكافحة حفارات ساق العنب و خنافس القلف بإستخدام السيديال 3سم3 لكل لتر + 1/2سم3 مادة ناشرة / لتر ماء .