شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق: تحركات مكثفة لمصر لحل ملف سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمد حجازى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك تحركات مكثفة لمصر لحل ملف سد النهضة، مشيرا أن هناك تنسيقا بين مصر والكونغو لحل ملف سد النهضة داخل الاتحاد الافريقى والجانب الإثيوبى، مطالب حاليا بالعودة إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى حل للأزمة.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة عبر خاصية سكايب فى برنامج من مصر المذاع على قناة cbcوالذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل: الولايات المتحدة تعتبر عنصر رئيسى في حل ملف سد النهضة، والقانون الدولى يمنح مصر الحق في استخدام كافة الحلول بشأن سد النهضة، ومصر لن ترضى بسياسة الامر الواقع وتوافق على الملئ الثانى للسد.