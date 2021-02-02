شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تكشف أشكال الدعم المقدم من المدارس المجتمعية للطلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ياسمين هلال، مستشار وزير التربية والتعليم للمشاركة المجتمعية، إن المدارس المجتمعية تعتبر بمثابة مركز تنويري.

وأضافت "هلال"، خلال مداخلة هاتفية برنامج المواجهة عبر فضائية "إكسترا نيوز"،مع الاعلامية ريهام السهلي،:"نسعي لأن تكون المدارس المجتمعية محورا يخدم الأهل والمجتمع بشكل أكبر"، متابعة: "نموذج المدارس المجتمعية دون مصاريف للطلبة حتي التخرج.. إضافة إلي وجود مساعدات مشروطة، من الممكن أن تكون مالية أو معونات غذائية". وأشارت مستشار وزير التربية والتعليم للمشاركة المجتمعية، إلي أن هذا الدعم مرتبط بنسبة حضور الطالب بنسبة تتخطي الـ80% لكي يستفيد من هذه المعونات. وأوضحت مستشار وزير التربية والتعليم للمشاركة المجتمعية، أنه يتم تقديم مساعدات مادية لأولياء أمور طلاب المدارس المجتمعية.

وعلى جانب آخر، قالت الدكتورة ياسمين هلال مستشار وزير التربية والتعليم للمشاركة المجتمعية، إن مدرسة الإمام الحسينى المجتمعية والتى تتبع مركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، هى واحدة من ضمن المدارس المجتمعية الذكية، التى تدعمها وزارة التعليم وبرنامج الأغذية العالمى من خلال مجموعة من الأنشطة التعليمية والتوعوية المجتمعية، مشيرة إلى أن المدرسة تضم 34 طالبا منهم طالبان و32 طالبة و4 معلمين.

وأوضحت هلال، فى تصريحات صحفية على هامش الجولة التفقدية لمدرسة الإمام الحسينى المجتمعية اليوم، إن محافظة الجيزة يوجد بها 171 مدرسة مجتمعية لتعليم 5000 طالب وطالبة، مشيرة إلى أن هذه المدارس يتم دعمها من خلال برامج التغذية المدرسية والمدارس المجتمعية الذكية المشتركة بين وزارة التربية والتعليم وبرنامج الأغذية العالمي، إضافة إلى دعم معلميهم وأفراد أسرهم، موضحة أنه تم دعم ألفين و346 من أمهات طلال المدارس بالمحافظة من خلال تزويدهم بمهارات ريادة الأعمال، وحصلت 304 من الأمهات على قروض صغيرة، كما تم تدريب معلمى المدارس على التغذية والتأهب للطوارئ والتعلم النشط ومكافحة عمل الأطفال.

وأكدت هلال بأن الأهداف التى تسعى الوزارة إلى تحقيقها من المدارس المجتمعية تعزيز أنظمة دعم القرار وإدارة المعلومات فى المؤسسات ذات المهام الرئيسية فى مجال الحماية الاجتماعية والتعليم والأمن الغذائي، مشيرة إلى أن الوزارة تقدم برامج وأنظمة تعزز فرص كسب العيش المبتكرة للأطفال والمراهقين والشباب والنساء.

وأشارت مستشار وزير التربية والتعليم، إلى أن برنامج إصلاح التعليم فى مصر يعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى التدريس والتعلم، موضحة أنه لدعم هذا التحول الرقمي، يوفر برنامج الأغذية العالمى لمعلمى المدارس المجتمعية ووزارة التعليم والتعليم الفنى والطلاب إمكانية الوصول إلى المصادر التعليمية عبر الإنترنت.