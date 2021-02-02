شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية: سيتم التحقيق مع كافة الجهات المختصة فى حادث عقار فيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن هناك تحقيقا فى كافة المخالفات المتعلقة بحريق عقار فيصل، مشيرا أن البناء بدون ترخيص لايخضع لآى قواعد ويتم بناؤة بطرق غير صحيح، وهذا الامر يهدد حياة المواطنين، بالإضافة إلى الضررالاقتصادى الذى يعود عليهم، مضيفا أنه تم إخلاء عدد من العقارات المجاورة لعقار فيصل خوفا على حياة الاهالى ، مؤكدا على أنه سيتم التحقيق مع كافة الجهات المختصة في حادث عقار فيصل بداية من اليوم .

وتابع سمير خلال مداخلة عبر خاصية سكايب في برنامج من مصر المذاع على قناة cbcوالذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن الدولة تبذل جهدا جبارا لتصحيح أخطاء كانت في الماضى في قضية الأبنية المخالفة، مضيفا أن العقار تابع لمركز كرداسة.