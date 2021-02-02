شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفلين في البحيرة صدمتهما سيارتين أثناء عبورهما الطريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة البحيرة الاثنين، حادثي طريق أسفرا عن مصرع طفلين عمريهما عام ونصف و4 أعوام صدمتهما سيارتين أثناء عبورهما الطريق في مركزي حوش عيسي وبدر، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجتي حفظ الموتي في مستشفى بدر المركزي وحوش عيسى المركزي.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة بدر بمصرع الطفل «مالك .و» عمر عام ونصف، أثناء عبوره الطريق داخل القرية، صدمته سيارة مسرعة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي في مستشفى بدر المركزي وايداعها تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا آخر من مركز شرطة حوش عيسى باصطدام سيارة بطفل أمام منزله في قرية فرهاش بمركز حوش عيسى، وأسفر الحادث عن وفاة «باسم .م» 4 سنوات، وتم إيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتي في مستشفى حوش عيسي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.