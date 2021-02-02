شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن الإسماعيلية يفتتح نقطة تفتيش «الرياح» بالقنطرة غرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، الاثنين، تطوير ورفع كفاءة نقطة تفتيش قرية الرياح بمركز ومدينة القنطرة غرب، وذلك طبقا لخطة تطوير المنشآت الشرطية.

جاء ذلك بحضور اللواء منصور لاشين حكمدار المديرية، والعميد أحمد شعيب، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، وقيادات أمنية وتنفيذية بالمحافظة.

جدير بالذكر أن النقطة تخدم طريقي الصالحية والقنطرة غرب لسرعة الاستجابة للمواطنين في حالة الاستغاثات، وضبط الهاربين من أحكام قضائية وكل من يشكل خطورة على المواطنين.