شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف الدراسة بسبب «كورونا».. 50 مدرسة تشارك في مسابقة الأفضل بكفر الشيخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد 50 مدرسة بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، أعمال تطوير وتجميل، لمشاركتها في مسابقة أفضل مدرسة، استغلالاً لفترة توقف الدراسة بسبب جائحة كورونا، وذلك برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومتابعة الدكتور سامح صديق، مدير عام الإدارة التعليمية، وذلك بعد الإعلان عن قيمة الجوائز التي تم رصدها بالمشاركة المجتمعية.

وتضمنت شروط المسابقة جانبين الأول المظهر الجمالي وأعمال التطوير (تشجير ودهانات ورسومات ،وبانوراما ،وملاعب)، والثاني المظهر الفني والتعليمي (تدريب المعلمين بالمدارس على المنظومة الحديثة على أوفيس 365 وجوجل كلاس روم، وجميع البرامج التفاعلية، ومدى تنفيذها مع الطلاب بجميع مستوياتهم التعليمية من خلال فتح غرف تفاعلية وعدد الطلاب المسجلين في كل غرفة تعليمية عن بعد، والمواد التعليمية التي أنشأها المعلمون لتعليم الطلاب عن بعد)، كما تضمنت المسابقة الجانب الإداري من إجراءات احترازية وجميع الأعمال الإدارية بالمدارس (سجلات مالية وإدارية).

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمشاركات المجتمعية في مدارس كفر الشيخ، وبالتعاون بين قيادات التربية والتعليم والمجتمع المدني والمعلمين، لتطوير المدارس، وزيادة الرقعة الخضراء بها، والتفاعل بين المعلمين والطلاب من خلال الغرف التفاعلية عن بعد.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن 50 مدرسة شاركت في المسابقة بتعاون العاملين بها والمشاركة المجتمعية، فظهرت المدرسة في أبهى صورها، دون أن تتكلف المديرية أو الإدارة التعليمية أي نفقات مالية، مشيرة إلى أن قيمة الجوائز 80 ألف جنيه للمدارس الفائزة والمشاركة، فالمركز الأول 30 ألف جنيه، والثاني 15 ألف جنيه، ومن الثالث إلى العاشرة 2000 جنيه، وستحصل المدارس المتميزة على جوائز مالية أخرى، مؤكدة أن بنود المسابقة وجوانب التقييم ضمت جميع الجوانب الفنية والادارية والمظهر الجمالي.

تعليم كفرالشيخ يواجه جاءحة كورونا

تعليم كفرالشيخ يواجه جاءحة كورونا

تعليم كفرالشيخ يواجه جاءحة كورونا

تعليم كفرالشيخ يواجه جاءحة كورونا

تعليم كفرالشيخ يواجه جاءحة كورونا

تعليم كفرالشيخ يواجه جاءحة كورونا

تعليم كفرالشيخ يواجه جاءحة كورونا

تعليم كفرالشيخ يواجه جاءحة كورونا