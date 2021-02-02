شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في مصر.. تعرَّف على سبب الارتفاع الحقيقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فى البورصات العالمية بنحو 0.9% للأوقية لتصل إلى نحو 1863 دولارًا، ويعتبر هذا هو السبب الحقيقي لارتفاع سعر جرام الذهب فى مصر لجميع الأعيرة والتى تزامن معها أيضًا ارتفاع أسعار الفضة بالتبعية لارتفاع السعر العالمي، وبصفة عامة فإن أسعار الذهب فى جميع الدول ترتبط بأسعار البورصات العالمية، والتى كانت فى الإجازة الأسبوعية يومي السبت والأحد الماضيين وبدأت عملها الأسبوعي اليوم.

أسعار الذهب اليوم فى مصر الاثنين 1/2/2021 في ختام التعاملات

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم ارتفع من 928 جنيهًا فى الصباح ليصل إلي 932 مساءًا بزيادة قدرها 4 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم زاد من 812 جنيهًا فى الصباح ليصل إلي 816 جنيهًا بزيادة أيضًا تصل إلي 4 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم ارتفع من 696 جنيهًا فى الصباح ليصل إلي 669 جنيهًا بزيادة نحو 3 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب عيار 21زنة 8 جرامات اليوم زاد من 6496 جنيهًا فى الصباح ليصل إلي 6528 جنيهًا بزيادة أيضًا تصل إلي 32 جنيهًا.