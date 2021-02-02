شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لإعادة الانضباط بمحور المحمودية في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد محارب هيلع، رئيس حي شرق الإسكندرية، مساء الاثنين، حملة مكبرة بطريق محور المحمودية بهدف إعادة الانضباط.

وقال رئيس الحي إن الحملة استهدفت طريق محور المحمودية وكوبري العوايد، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، موضحا أن الحملة أسفرت عن ضبط 15 توك توك، وتم إزالة كل الإشغالات والتعديات بطريق المحمودية وكوبري العوايد على الجانبين، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، كما تم رفع كمية كبيرة من هالك السيراميك وغيرها من حالات الإشغال وايداعها بشرطة المرافق.