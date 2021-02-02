شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الحماية المدنية السابق: مصنع ومخزن عمارة الدائري المحترقة بدون منافذ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء علاء عبدالظاهر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية السابق، عن آخر تطورات حريق عمارة فيصل الملاصقة للدائري والتي دخلت في يومها الثالث منذ اشتعال الحريق.

وقال «عبدالظاهر» في مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، مساء الاثنين: «الآن تقلص الحريق إلى بؤر بسيطة لبعض المواد التي كانت موجودة في المخزن والمصنع والتي باتت في طريقها للانطفاء، وتراجعت مخاطر ألسنة اللهب التي كانت تطل خارج العقار المحترق».

وأكد أن النيران لم تعد ترتقي لمرحلة الحرائق الكبرى كما كانت خلال الساعات الماضية، مضيفًا أن التعامل مع الحريق تم وفق لتوصيات الأمس التي أكدت عدم جاهزية المبنى لدخول أفراد الحماية المدنية لمخاطر السلامة الإنشائية وعدم وجود منافذ، وأن الهدف الأول في التعامل مع الأزمة هو سلامة الأفراد سواء كانوا مدنين أو تابعين لجهاز الحماية المدنية.

وأوضح أن عملية الإطفاء تتم من الخارج في محيط المكان للتأمين وتجنب خروج اللهب مجددًا أو ارتفاعه إلى الأدوار العليا مجددًا، حيث أن طاقم سيارات الاطفاء البالغ 36 سيارة لازال قابعًا في محيط المكان يتابع ويباشر عملية التأمين حتى تنهي الحرائق.

وكشف عبدالظاهر أن طول مدة عمليات الاطفاء يعود إلى تأخر الأهالي والسكان في الإبلاغ عن الحريق الذي اتسعت رقعته.