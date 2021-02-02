شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى السويس العام يجري 3 عمليات بجهاز «فاكو» لعلاج المياه البيضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى مستشفى السويس العام، تحت رعاية الدكتور أحمد البرعي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، 3 عمليات بجهاز فاكو PHACO، وهو أحدث جهاز لعلاج المياه البيضاء، ومن أفضل الطرق للتخلص من المياه البيضاء في العين تكنولوجيا حديثة متطورة تخلص العين من المادة اللزجة الموجودة بداخلها بكل سهولة باستخدام الموجات الفوق الصوتية، حيث يتم تفتيت الغشاوة الموجودة في منتصف عدسة العين، ومن ثم يقوم بسحب المياه البيضاء من داخلها بدون آلام، ويأتي ذلك للقضاء على قوائم الانتظار بقسم الرمد وجميع أقسام المستشفى.

جاءت العمليات بالتعاون مع جامعه السويس من خلال استاذ دكتور سعيد عبادي عميد كليه الطب، ودكتور على سامي مدرس مساعد بقسم الرمد بجامعه السويس وفريق العمليات بقسم الرمد، والدكتورة أمينه حسان رئيس القسم، والدكتور طارق هاشم، والدكتورة مروة صابر، وآية رأفت.