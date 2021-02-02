شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم أسوان»: بدء تقييم مشروعات الدرس التكاملي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، الاثنين، عن بدء تقييم مشروعات «الدرس التكاملي»، وذلك خلال لقائه بفرق عمل المشروعات بمختلف الإدارات التعليمية.

يهدف «الدرس التكاملي» إلى تقديم المعلومة للتلميذ بطريقة بسيطة وشيقة تحبب التلميذ في التعلم وكذلك لغرس قيم العمل الجماعي والتعاونى في نفوس التلاميذ، وقرر القبيصي منح الفائز مكافأة مالية قدرها 500 جنيه لكل معلم بفريق العمل.