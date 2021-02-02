شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يغلق مركزين للدروس الخصوصية ويرفع اشغالات الباعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن غلق 2 سنتر تعليمي بشارع حسين واصف، وتحرير 5 محاضر عدم ارتداء الكمامة، ورفع إشغالات الطريق العام من الباعة الجائلين، وضبط السيارات المخالف للانتظار أعلى الرصيف بوضع كلابش، وتم إيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي.

وفى السياق أعلن حى الدقى، رفع 244 أشغال، وتم ايداع جميع المضبوطات بمخازن الحى، حيث قام، مساء اليوم، اللواء أحمد عبد الفتاح بحمله علي شوارع الثورة ومشيل باخوم والتحرير والحسين، وتم ضبط الكافيهات التي تقدم الشيشة ورفع اشغالات المخالفين وذلك بالتنسيق مع شرطه ومباحث المرافق، وأنه بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة استمرار حملات حي الدقي على مدار الساعة من أجل تحقيق الانضباط.

وكان قد رصد حى الدقى برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، أعمال بناء مخالف في العقار رقم 39 شارع مصدق، وذلك بمخالفة الرسومات الهندسية بصب المناور لزيادة النسبة البنائية، وكذا تقفيل غرف الخدمات لتحويلها الى شقق سكنية ، وتم ضبط مشرف الأعمال بالتنسيق مع شرطة المرافق وجارى العرض على النيابة من قسم شرطة الدقى، بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ورصد حى الدقى أعمال بناء مخالف بعقار بشارع نادى الصيد، عبارة عن صب مناور، وتم ضبط المشرف على الأعمال وتحويله لجهات التحقيق، وذلك بالتعاون مع قسم شرطة الدقى والتحفظ على أدوات البناء، كما قام الحى بمتابعة أعمال النظافة وتجريد ورفع الأتربة من شوارع إيران والتحرير والسودان والمساحة وشارع المدارس ومنصور مهران والكشافة وميدان الدقي.