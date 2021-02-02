شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ حيوانات ضارة بمركز البحوث: فيروس نيباه موجود فى ماليزيا منذ التسعينيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد رزق، أستاذ الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن مصر لم تسجل أى إصابة بفيروس نيباه بها على الإطلاق، رغم ظهوره منذ التسعينيات فى ماليزيا وفى أماكن محدودة بالعالم.

أضاف رزق، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة ON، أن الخفافيش تتواجد فى مصر ولم يثبت وجود إصابة فيروسية بها، متابعا: "نتعامل مع الخفاش عادي جدا ما لم يثبت وجود إصابة فيروسية به، وهو كائن عادى جدا موجود فى محيطنا وعايز الناس تطمن".

وأوضح أستاذ الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أن أعداد الخفافيش قليلة فى مصر، وهناك حالة رصد لأوكار الخفافيش ويتم الإبلاغ دائما عنها، مناشدا المواطنين بالقول: "تحسبا لأى شئ.. الناس تغسل الفاكهة كويس قبل ما تاكلها.. ويجب اتباع إجراءات النظافة العامة".