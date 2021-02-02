شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ميناء دمياط تتعامل مع 25 سفينة صادرة وواردة آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة ميناء دمياط أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 25 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 13121 طنا تشمل 9904 أطنان فوسفات و317 طن ورق مناديل و2900 طن زيت طعام.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51898 طنا تضم 27500 طن ذرة و12000 طن حديد و11700 طن خردة و554 طن خشب زان و144 طن الواح فيبر.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 524 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( قرنبيط وفاصوليا وبطاطس وخس وبسلة وخضار مشكل مجمد ) وحاصلات زراعية ( أرز وبرسيم وثوم وسمسم وفول سودانى ولب وبصل ) وفواكه ( برتقال وفراولة ويوسفى وجريت فروت ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات والمغرب والجزائر واسبانيا وأوكرانيا وانجلترا ومالطا وروسيا وسلوفينيا والمانيا والهند وامريكا وكرواتيا وهولندا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 166 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 875 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 66713 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 43576 طنا.

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1300 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4567 شاحنة.