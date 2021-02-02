شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للإنتاج الحربى يكشف تفاصيل توقيع اتفاقية تصنيع الأوتوبيسات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنه تم توقيع اتفاقية تصنيع مشترك للأتوبيسات الكهربائية بين مصنع 200 أحد مصانع الإنتاج الحربي وشركة صناعة وسائل النقل، مضيفا أن الكيلو متر الذي يقطعه الأتوبيس الذي يعمل بالسولار يكلف 3.40 جنيه، أما الذي يعمل بالكهرباء فيكلف 140 قرشا، موضحا أنه يتم استخدام 45% من قيمة الوقود للأتوبيسات الكهربائية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر الحقيقة المذاع على قناة إكسترا نيوز تقديم آيه عبد الرحمن، أن البرتوكول لتصنيع مشترك للأتوبيسات الكهربائية، في إطار دعم الدولة المصرية لتوطين إستراتيجية صناعة المركبات الكهربائية، مضيفا أنه سوف يتم الوصول إلي نسبة تصنيع محلي أكثر من 60% مع بداية الإنتاج، وكان من الصعب الوصول إلي مثل هذه النسبة إذا كان الشريك أجنبيا، لأن الشريك الأجنبي يكون متمسك بأن يكون هو المورد للمكونات.

وتابع أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك الفنيات التصنيعية والتكنولوجية والكوادر الفنية المدربة، لذلك كان لا بد من التعاقد مع شركة متميزة في مجال إنتاج الأتوبيسات الكهربائية، من أجل إنتاج أتوبيس كهربائي مصري بمعني الكملة، مضيفا أنه لأول مرة يحدث في مصر إنتاج أتوبيس مصري كامل.