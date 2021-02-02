شكرا لقرائتكم خبر عن خالد ميرى: المنتدى الاستخبارى سيكون أداة قوية لمواجهة الإرهاب بالمنطقة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى، خالد ميرى، رئيس تحرير صحيفة الأخبار، إن المنتدى العربى الاستخبارى الذى تم الإعلان عن افتتاحه اليوم بالقاهرة هو الأول من نوعه في العالم العربى، مضيفا أن مصر حريصة على وحدة الصف العربى، وأن المنتدى الاستخبارى سوف يكون أداة قوية لمواجهة الإرهاب وداعميه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحقيقة المذاع على قناة إكسترا نيوز تقديم آية عبد الرحمن، أن المنتدى الاستخبارى في مصر بداية تنتظرها الدول العربية منذ التسعينيات، وسوف يساهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة العربية كلها، مشيرا إلى أن المخاطر تهدد المنطقة العربية والعالم العربى بأكمله، لافتا إلى أنه عندما يكون هناك تنسيق وتوافق للمعلومات بين الدول العربية سوف نكون قادرين علي مواجهة المخاطر التي تحيط بالمنطقة، مؤكدا أن هناك استهدف واضح للمنطقة العربية، تشارك فيه قوي خارجية وأجنبية.

وتابع أن إطلاق المنتدي الاستخباري في مصر خطوة تنتظرها الدول العربية منذ التسعينيات، وسوف يساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة العربية كلها، لافتا إلي أن العمل الجماعي بين الدول العربية سوف يقضي على الإرهاب ويجفف المنابع وسوف يضمن عدم تكرار مشاهد التخريب التي حدثت في الدول العربية في الماضي.