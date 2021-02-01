أخبار مصر

بنك مصر ينفي إلغاء شهادات الادخار ذات الفائدة 11%

0 نشر
محمد طه 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بنك مصر ينفي إلغاء شهادات الادخار ذات الفائدة 11% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، ما تردد حول إلغاء شهادة الإدخار التي تصل فائدتها إلى 11% سنويًا.

وقال المغربي خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، إن «البنوك الوطنية عليها دور كبير في رفع الأعباء عن المواطنين»، مشيرًا إلى أن فائدة الشهادة انخفضت من 13 % إلى 11% خلال ديسمبر 2020.

وأضاف نائب رئيس بنك مصر، أنه يمكن لعملاء البنك شراء شهادة الــ11% عبر التطبيق الإلكتروني لبنك مصر على الهاتف المحمول، مناشدا المواطنين بتنفيذ معاملاتهم أونلاين أو عبر ماكينات الصرف الآلي بقدر الإمكان تجنبًا للزحام في ظل تفشي فيروس .

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    165,951

  • تعافي

    129,636

  • وفيات

    9,316

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا