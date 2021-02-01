شكرا لقرائتكم خبر عن بنك مصر ينفي إلغاء شهادات الادخار ذات الفائدة 11% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، ما تردد حول إلغاء شهادة الإدخار التي تصل فائدتها إلى 11% سنويًا.

وقال المغربي خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، إن «البنوك الوطنية عليها دور كبير في رفع الأعباء عن المواطنين»، مشيرًا إلى أن فائدة الشهادة انخفضت من 13 % إلى 11% خلال ديسمبر 2020.

وأضاف نائب رئيس بنك مصر، أنه يمكن لعملاء البنك شراء شهادة الــ11% عبر التطبيق الإلكتروني لبنك مصر على الهاتف المحمول، مناشدا المواطنين بتنفيذ معاملاتهم أونلاين أو عبر ماكينات الصرف الآلي بقدر الإمكان تجنبًا للزحام في ظل تفشي فيروس كورونا.