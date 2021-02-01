شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة «الصحة» ببريطانيا تعرض اللقاح على جميع المقيمين بدور الرعاية في إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هيئة خدمات الصحة الوطنية ببريطانيا، اليوم الاثنين، إنها عرضت إعطاء اللقاح المضاد لمرض كورونا، على جميع المقيمين في دور الرعاية بإنجلترا، على الرغم من التقارير الفردية التي تفيد بأن هؤلاء المقيمين مازالوا في انتظار الحصول على اللقاح.

وقالت هيئة خدمات الصحة الوطنية، إن جميع المسنين الذين يعيشون في أكثر من 10 آلاف دار رعاية بإنجلترا، عُرض عليهم الآن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح.

إلا أن وزيرة الرعاية الاجتماعية، هيلين واتلي، قالت لهيئة الاذاعة البريطانية (بي. بي. سي)، إن الحكومة «ما زالت تعمل على إعطاء اللقاح للموظفين العاملين في دور الرعاية».

وقالت إن العاملين الذين لم يرغبوا في الحصول على اللقاح تم «تشجيعهم» على القيام بذلك.

وفي أثناء المقابلة، أرسل مستمعون لشبكة «بي بي سي» تقارير عبر البريد الإلكتروني قالوا فيها إن أقاربهم في دور الرعاية لم يحصلوا على اللقاح بعد.