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صندوق تحيا مصر: نعمل على توفير لقاح «كورونا»

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق معاون لكل أجهزة الدولة في كل المجالات والعمل يتم على المدارس والمجمعات الحكومية في القرى.

وأضاف مختار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن الصندوق يعمل على توفير لقاح «كورونا».

وأوضح أن النيابة الإدارية دعمت الصندوق في ملفي تطوير القرى وتوفير لقاح «كورونا»، كما تواصل اتحاد بنوك مصر لتقديم الدعم بشكل جماعي من أجل توفير اللقاح.

وأكد مختار أن العمل يتم بشكل متوازي في كل المجالات وليس لقاح «كورونا» فقط ونتلقى تبرعات من المصريين في الخارج.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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