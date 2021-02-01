شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المستهلك» يشن حملات تفتيشية في الوادى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن المكتب الإقليمى لجهاز حماية المستهلك بالوادى الجديد بالتعاون مع مديريتى التموين، والبيطرى ومباحث التموين حملة للتفتيش على بعض المحلات التجارية والمخابز والصيدليات بمختلف مراكز المحافظة للتأكد من سلامة المعروض من السلع والادوية للمواطنين.

وأسفرت الحملات عن وجود بعض من المخالفات ومنها عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين بالمحال التجارية. وأهاب المكتب بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات، فيما يخص الأسواق وخاصة الغذاء والدواء.

وأكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، أن رصيد الأكسجين بكافة المستشفيات العاملة داخل المحافظة بصفة عامة، ومستشفيات العزل الصحي خاصة، يكفي مدة 15 يومًا.

وأشار إلى أن بعض المستشفيات يصل رصيدها الاحتياطي إلى 10 أيام، مشيرًا إلى أن مراجعة وتجديد رصيد الأكسجين على مستوى المحافظة كاف، ولا يوجد أي مشاكل بشأن غاز الأكسجين بالمستشفيات.