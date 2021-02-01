شكرا لقرائتكم خبر عن القناطر وبنها الأعلى في حصيلة إصابات كورونا في القليوبيه اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت القليوبية اليوم الإثنين، 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة، وبحسب البيان سجل مركزا القناطر الخيرية وبنها أعلى معدل للإصابة بعد أن سجلا 10 حالات إصابة جديدة لكل منهما، جاء بعدهما في الترتيب مركز ومدينة قليوب والذي سجل 7 حالات، بينما سجلت 3 مدن صفر إصابات على مستوى المحافظة، هي: «غرب شبرا الخيمة وقها وكفر شكر» ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 12493 حالة

فيما أعلن مصدر طبي بمستشفى قها للحجر الصحي اليوم عن وفاة 3 حالات.

وأعلنت الدكتورة أمنية خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمي، المخصص لعزل واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، أن المستشفى استقبل 31 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا، مضيفة أنه تم صرف علاج كورونا لـ 16 حالات منهم فقط وإعطاؤهم تعليمات العزل المنزلي.



وأضافت أن المستشفى سجل اليوم حالتي وفاة لسيدة ومسن كانا محجوزين بالعناية المركزة مضيفة أن جميع المرضى المحتجزين بالمستشفى وعددهم 27 حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج.