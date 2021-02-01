شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية الأسبق: نحتاج نصا قانونيا ملزما بأن تكون جراجات العقار لسكانه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية الأسبق، إننا نحتاج نصا قانونيا ملزما بأن تكون جراجات العقار لسكانه، لكن العرف أصبح أقوى من القانون لمصالح أشخاص كثيرين.

وأضاف عبدالظاهر، عبر مداخلة هاتفية مع برنامج «رأي عام» على فضائية «TeN»، الاثنين، أنه يجب أن يدير الجراج اتحاد ملاك العقار، مؤكدا أن فتح جراجات العقار سوف تساهم في تخفيف الحركة المرورية.

وأوضح أن وزير التنمية المحلية يحتاج تعاون العديد من الأجهزة، مشددا على ضرورة الإبلاغ عن أي وجود أي مخزن أو مصنع غير مرخص اسفل العقارات السكنية.