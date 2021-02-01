شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة بني سويف»: إعدام 55 كيلو أغذية فاسدة وتحرير محاضر لعدم حمل شهادات صحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، إن حملة من الطب الوقائى قامت بالمرور على 12 من المنشآت الغذائية والمطاعم بندر بنى سويف، وتم سحب 18 عينة من أغذية مختلفة وإرسالها للمعمل للتحليل.

وأوضح عبدالخالق أنه تم إعدام 55 كيلو أغذية غير محتفظة بخواصها الطبيعية، وتحرير 7 محاضر جنحة لعدم حمل شهادات صحية و4 محاضر جنحة صحية وتم احالتها إلى النيابة العامة.