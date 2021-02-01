شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الفتوى: تدريب الأئمة في فرنسا على الخطاب الوسطى قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الافتاء، إن لقاء الدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية، وستيفان روماتيه، سفير فرنسا بالقاهرة أكد على التوحد حول رفض الإساءة للرموز الدينية والكراهية المرضية ضد الإسلام، مؤكدا أن «هناك أفعال عنف طائشة لا تحسب على الإسلام ولا أي دين».

وأضاف عمران، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة القاهرة والناس، أن لقاء مفتى الجمهورية بسفير فرنسا شهد التأكيد على احترام الرموز الدينية، مؤكدا أن الاسلام يحترم كافة الأديان، وهذا جزء من قيمنا وجزء من ديننا احترام المقدسات الدينية.

وأشار إلى أن مباحثات علام مع السفير الفرنسي تهدف إلى الاحترام المتبادل، مضيفا: «من أهم الأمور التي تم المباحثة فيها قضية تدريب الأئمة في فرنسا على الخطاب الوسطي والإفتاء».