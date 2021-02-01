شكرا لقرائتكم خبر عن «التحقيقات الاستقصائية والتقارير الصحفية».. ورشة عمل بوزارة الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة هبة محمد شفيق، مدرس الإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، الاثنين، بوفد الإعلاميين المشاركين في الدورة التدريبية الأساسية الثانية والعشرين للإعلاميين الأفارقة الناطقين باللغة العربية في ورشة عمل حول «التحقيقات الاستقصائية والتقارير الصحفية».

وتناول اللقاء نشأة التحقيقات الاستقصائية ومفهومها والتعريف بالفرضية، وهي أهم ما يميز التحقيقات الاستقصائية عن باقي الأشكال الصحفية، وكيفية صناعة الفرضيّة.

كما تناول اللقاء خطوات تنفيذ التحقيق الاستقصائى وعملية جمع المعلومات ومقابلة المصادر وكيفية وضع خطة استراتيجية من أجل تنفيذ التحقيق وإنجازه.

واستعرضت د.هبة شفيق سمات الصحفي الاستقصائي، والمخاطر التي يمكن أن تحيط به خلال تأدية عمله، وكيف يمكنه التواصل وتشفير المراسلات لإدارة التحرير في حالة وجود خطر يهدد حياة الصحفى الاستقصائي.

وتناول الجزء الثانى من ورشة العمل التقرير الصحفى وأهم خصائصه والفرق بينه وبين الفنون الصحفية الأخرى وكيفية الكتابة الصحفية للتقرير وإمكانية عرض رأى المحرر داخل التقرير الصحفى من خلال التقييم والتنبؤ والاستنتاج وإضافة الرأى، وكذلك القوالب الصحفية المختلفة لصياغة التقرير الصحفي.

وينظم هذه الدورة مركز التدريب والدراسات الإعلامية للأفارقة التابع لوزارة الدولة للإعلام، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية.