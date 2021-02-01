شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزيرة الصحة: لا إصابات بفيروس «نيباه» في مصر.. ونرصد جميع الأمراض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون البحوث، إن فيروس كورونا يعد من الأمراض الجديدة التي تستلزم تجديد في بروتوكولات العلاج من حين إلى آخر، ومراجعة العلاجات أول بأول لمعرفة فرص مدى إضافة أدوية جديدة وجمع معلومات عن المرضى، قائلة: «تطوير بروتوكول علاج كورونا أمر منطقي».

وأضافت عاصم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة القاهرة والناس، أن تطوير بروتوكولات علاج كورونا يتواكب مع حركة الابحاث في العالم، لافتة إلى أن وزارة الصحة ما زالت تسير في طريق تطوير لقاح كورونا.

وعن وجود حالات لفيروس «نيباه» الصيني في مصر، ردت قائلة: «لم يتم رصد أي حالة متعلقة بفيروس نيباه الصيني، وأن الفيروسات المعدية سواء كورونا أو غيره من الفيروسات المعدية هناك نظام ترصد في وزارة الصحة لرصد الأمراض المعدية وغير المعدية بدقة».