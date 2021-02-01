شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة المخدرات» ينظم لقاءات توعوية بالمصالح الحكومية ومواقف السيارات بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، مبادرة للتوعية بأضرار تعاطي المواد المخدرة داخل محافظة الأقصر، شملت تنفيذ عدد من اللقاءات الميدانية التوعوية داخل عدد من المصالح الحكومية ومواقف السيارات العمومية بالمحافظة.

وانطلقت المبادرة، خلال شهر يناير 2021، بمشاركة فريق عمل الصندوق، ووحدة حماية الطفل بالمحافظة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا.

واستهدفت الحملة رفع الوعي بمخاطر تعاطي وإدمان المواد المخدرة بين مختلف فئات المجتمع والتعريف بالخط الساخن والخدمات العلاجية التي يقدمها الصندوق، وذلك في كل من مواقف سيارات الأقاليم وشرق السكة والقرنة والبياضية، ومديرية الشباب والرياضة ومديرية القوى العاملة والهجرة وديوان عام محافظة الأقصر ومجلس مدينة الأقصر ومجلس مدينة البياضية.