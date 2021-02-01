شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: سندات الخزانة تعطي فائدة 10.9% على العامين.. و11% على الـ3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن الوظيفة الرئيسية للبنك المركزي هي خفض معدل التضخم لاستقرار الأسعار.

وأضاف محمد عبدالعال، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الاثنين، أن معدل نمو الاقتصاد المصري الآن لا يحتاج خفضاً جديدًا حاليًا في أسعار الفائدة.

وذكر أن سندات الخزانة تعطي فائدة 10.9% على مدة العامين، و11% على مدة 3 سنوات، لافتاً إلى أن هناك بدائل عديدة للشهادات التي تطرحها البنوك.