شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ حيوانات ضارة: وجود خفاش الفاكهة في مصر لا يعني انتشار فيروس نيباه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد رزق، أستاذ الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية، إن فيروس نيباه غير موجود في مصر وليس معنى وجود خفاش الفاكهة في مصر وجود الفيروس.

وأشار رزق، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، إلى أن التخوف يدفعنا إلى التفكير في أمور احترازية ويجب التفريق بين وجود الخفاش ووجود الفيروس.

وأوضح أنه تم تسجيل حالة في ماليزيا وأخرى في فرنسا، و الخفافيش حاليا في حالة بيات شتوي في الأوكار الخاصة بها.

وأضاف رزق أنه يجب الاهتمام بالاجراءات العادية خاصة غسل الفاكهة وتنظيفها جيدا وارتداء قفاز عند جمع الفاكهة وارتداء الكمامة .

وختم أستاذ الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية أنه حتى ينتقل الفيروس للإنسان من الأساس فيجب أن يشهد تحور لينتقل من شخص لآخر.